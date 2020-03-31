«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за ограничений по коронавирусу

Москва, 31 марта. «Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за ограничений по количеству пассажиров, прилетающих из-за границы в аэропорт «Шереметьево». В период с 31 марта по 2 апреля будут выполняться по 2-3 чартера в день, говорится на сайте авиаперевозчика.

Информация об отмененных рейсах доступна на сайте «Аэрофлота».

30 марта стало известно, что россияне смогут вернуться в Москву только через «Шереметьево» с ограничением не более 500 человек в день, в аэропорты других регионов — не более 200 пассажиров в день.

Росавиация сообщает, что данное решение было принято оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавируса. Данные ограничительные меры носят временный характер.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ прорабатывает механизм субсидирования аэропортов, которые терпят крупные убытки.