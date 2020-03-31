Мать Собчак отругала дочь и Богомолова за пьянство в самоизоляции

Москва, 31 марта. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили устроить стрим со своими поклонниками, чтобы обсудить тему сохранения брака в условиях самоизоляции. Однако в эфире неожиданно попала мать Собчак Людмила Нарусова и резко отчитала пару за поведение.

Собчак ранее анонсировала проведения стрима, на котором будет обсуждаться семейная жизнь в условиях карантина.

«Сегодня первый день официального карантина. Ходят слухи, что в Китае после завершения пандемии резко увеличилось количество разводов. Чтоб такого не случилось у нас, мы дадим вам несколько интересных советов», — заявила Собчак.

Вместе с ней в эфир должен был выйти ее супруг Константин Богомолов. Собчак намеревалась устроить стрим со своего аккаунта в соцсети, однако у нее не получилось это сделать, так как ее заблокировали из-за публикации снимка топлес. Поэтому ей пришлось стримить с аккаунта мужа.

В какой-то момент на стриме появилась мать Собчак Людмила Нарусова. Она была очень недовольна тем, что дочь и зять не смогли вовремя подключить ее к эфиру, поэтому ей пришлось звонить при помощи Skype. Появившись в эфире, она немедленно отчитала Собчак и ее супруга за пьянство.

«Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому что вы - пьяные! На столе бутылка стоит, молодцы, дожили!», — заявила Нарусова.

Затем она потребовала показать ей внука Платона и, спустя некоторое время, отключилась, пишет «Комсомольская правда».

Собчак и ее супруг Константин Богомолов соблюдают самоизоляцию на фоне распространения коронавируса. Ранее ведущая снимала цикл передач о московских клиниках, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Несмотря на то, чтобы Собчак была в защитном костюме, она решила перестраховаться и провести две недели дома.