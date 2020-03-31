Вирусолог Червонская развеяла распространенные мифы о коронавирусе

Москва, 31 марта. Врач-вирусолог Галина Червонская опровергла распространенные мифы вокруг коронавируса, передает «Вечерняя Москва».

Как отмечает специалист, параллельно с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире росло и число мифов о самой болезни. Червонская говорит, что миф о возможном повторном заражении коронавирусом связан с тем, что многим изначально ставили ложноположительные результаты.

«Затем эти так называемые зараженные пациенты благополучно выздоравливали, возвращались к повседневной жизни и после этого инфицировались коронавирусом на самом деле», — комментирует Червонская.

Она уверяет, что после выздоровления формируется пожизненный иммунитет.

«Сам по себе коронавирус — это обычное острое респираторное заболевание. Разными типами коронавируса мы давно переболели, и до двух третей ОРЗ в северном полушарии — это коронавирус», — объясняет специалист.

Червонская говорит, что коронавирус, который распространился в 2002 году был опаснее — смертность возрастных пациентов достигала 10%, что гораздо выше, чему у COVID-19.

Также эксперт опровергла миф о том, что коронавирус вызывает стойкое поражение иммунитета, как и ВИЧ.

«Когда китайские ученые подбирали различные варианты противовирусного лечения, они пробовали и антиретровирусные препараты, которые используются для лечения ВИЧ/СПИД. И тогда началась паника, поскольку многие начали думать, что COVID-19 и ВИЧ — это сходные заболевания», — говорит Червонская, подчеркивая, что это всего лишь заблуждение.

По ее словам, COVID-19 больше похож на свиной грипп H1N1, при том, что последний мутировал очень быстро. Она утверждает, что скорость появления вакцины будет зависеть от того, мутирует ли коронавирус в новую форму или нет.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».