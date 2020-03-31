В России ожидается резкое падение цен на жилье

Москва, 31 марта. Эксперты предупреждают о снижении цен на вторичное жилье в России на 10–20% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По их словам, снижение спроса на квартиры начнется уже в апреле.

По их словам, ни отечественный, ни мировой бизнес еще не сталкивались с такой проблемой, поскольку во время предыдущих кризисов они продолжали свою работу. В этот раз малые и средние компании вынуждены закрыться.

Газета «Известия», приводит слова руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, которые сообщил, что уже в апреле стоимость жилья в РФ упадет на 10–20%. Сильнее всего падение цен будет ожидаться в секторе вторичной недвижимости,.

«Вероятно, цены упадут уже к лету», — предположил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Снижение цен в Москве и Санкт-Петербурге составит до 7–8%, в то время, как в Магаданской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах стоимость недвижимости опустится до 10–15%.

В то же время, если распространение коронавируса удастся остановить к осени, то уже в сентябре после наступления нового делового сезона спрос на жилье начнет восстанавливаться.

Вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце минувшего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. По последним данным, количество зараженных превысило в мире 772 тысячи человек, зафиксировано 34 тысячи смертельных исходов.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. Подробное описание подозрительно схожего вируса, в частности, было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.