Специалист назвала чай и кофе вредными при простудах и ОРВИ

Москва, 31 марта. Медицинский журналист Ольга Кашубина опровергла пользу горячего чая при простуде и ОРВИ.

В интервью радио Sputnik Кашубина заявила, что распространенное представление о пользе горячего чая при простуде является «совершенно ошибочным». То, что в России заболевшему по несколько раз в день подают чай, только вредит процессу выздоровления.

«В простудном состоянии я бы рекомендовала пить что-то отличное от кофе или чая. При температуре стоит пить воду, компот, морс или что-то другое. Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон — лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных», — отметила она.

Медицинский журналист указала, что облегчить состояние больного могут холодные напитки.

«Они способствуют естественному охлаждению человека, которого лихорадит. В свою очередь, напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, от этого станет легче при ангине. Если больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны. От них вам может захотеться спать, если мучаетесь от температуры и плохого самочувствия, это может быть то, что вам нужно», — пояснила Кашубина.

Она напомнила, что напитки сами по себе не могут излечить болезнь, а лишь ускорить или замедлить выздоровление. Подобрать подходящее лечение заболевшему поможет лишь врач.

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