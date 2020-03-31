Назвавшая себя «бомжом» Дана Борисова не может сдать тест на коронавирус

Москва, 31 марта. Телеведущая Дана Борисова после встречи с Львом Лещенко, у которого подтвержден коронавирус, обеспокоена состоянием своего здоровья. Однако сделать соответствующий тест она не может, поскольку у нее нет московской прописки.

До того, как Лещенко поставили диагноз COVID-19, он посетил день рождения Аллы Крутой, а также снялся в программе Андрея Малахова. Одной из гостей в студии также была Дана Борисова. После этого, по ее словам, у нее начался сухой кашель, из-за чего пришлось отменить озвучку ее книги.

Как передает KP.RU, сдать анализ на коронавирус блондинка не может.

«У меня нет регистрации, я бомж, и моя дочка бомж уже год. Живу в апартаментах, но без прописки. В одном учреждении мне отказались делать тест из-за отсутствия регистрации, а в другой уточнили, была ли я за границей в последний месяц. Так как я ездила в Прагу, сказали, что я в группе риска: «Не приходите к нам, сидите дома. По полису звоните». А там очередь 1000 человек, по полису я не поеду», — рассказала звезда.

Ранее в понедельник Борисова рассказала поклонникам, что у нее случился небольшой «срыв». По ее словам, она «попила два дня по 30 капель корвалол». При этом она подчеркнула, что 26 апреля исполнится три года с тех пор, как она полностью отказалась от наркотиков и алкоголя.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких, у двоих был сахарный диабет. Кроме того, 65-летняя женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончалась в Московской области. Таким образом число жертв COVID-19 в России достигло 17 человек.