Джиган шокировал фанатов фотографией, на которой его голого в наручниках ведут охранники

Москва, 31 марта. Рэпер Джиган продолжает избавляться от репутации идеального семьянина. Музыкант поделился фото, где он полностью обнажен и в наручниках. Судя по тому, что на фото Джигана сопровождают несколько охранников, рэпер в таком виде нарушил закон.

В личной жизни 35-летнего рэпера с начала этого года происходят странные события. Сначала Джиган начал пить, в результате чего оказался в реабилитационном центре, где сбрил бороду и брови. Это не лучшим образом сказалось на его взаимоотношениях с супругой Оксаной Самойловой.

Недавно Джиган разместил в Instagram снимок, который вызывает много вопросов. Руки рэпера скованы наручниками, его сопровождают охранники, а сам музыкант — без одежды. Судя по указанной геолокации, инцидент произошел во время Суперкубка NFL в Сан-Франциско. Мероприятие состоялось 2 февраля — за пару недель до рождения его сына Давида.

Фото обескуражило его поклонников. Многие считают, что артист снова впал в неадекватное состояние.

«Ну к чему все? Закройте человека принудительно на медицинское лечение», — предложила @kisa_k89. «Джиган, ты сошел с ума», — обратился к рэперу @madi_asad1. «Да уж! Думала, после всего им выложенного больше ничего не удивит. А нет же — каждый день удивляет все больше и больше», — пишет @tanja7329. «У него с каждым днем крыша едет», — отмечает @_jenka29. «Отец четверых детей... Проснись», — призвала @olga_alexandrovna84.

Ранее сообщалось, что его жена Оксана Самойлова уже готовит бумаги для бракоразводного процесса. Но пока она и дети живут под одной крышей с Джиганом. Недавно стало известно, что продают свой дом в элитном поселке Шато Соверен за 140 миллионов рублей.