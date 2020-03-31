Трамп утверждает, что РФ прислала в США «самолет с медицинскими принадлежностями»

Вашингтон, 31 марта. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием. Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Белом доме.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <...>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <...> медицинского оборудования. Это очень мило», — рассказал Трамп.

Он не стал сообщать другие подробности, касающиеся российской помощи властям США в борьбе с распространением коронавируса. По словам Трампа, помощь Вашингтону направили несколько стран, что приятно удивило американского президента.

Согласно последним данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, в США зафиксированы свыше 160 тысяч случаев заражения новым коронавируса. Его жертвами стали почти три тысячи человек, пишет газета «Известия».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 722 тысячи человек, от инфекции скончались свыше 34 тысяч человек.

Российские власти предприняли ряд мер, чтобы не допустить распространения инфекции в стране. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты музеи и театры. Более того, текущая неделя объявлена нерабочей, исключением стали аптеки, продовольственные магазины и ряд жизненно важных организаций.