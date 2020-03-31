Украина под давлением МВФ разрешила продажу сельхозземель

Киев, 31 марта. Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

В поддержку законопроекта высказались 259 депутатов при необходимом минимальном количестве в 226 голосов. Далее документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский.

Первоначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 октября текущего года. Его принятие было одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для оказания дополнительной кредитной помощи Украине.

Документ предполагает, что приобретать земли сельхозназначения в стране смогут украинские физические и юридические лица, а также территориальные общины и государство. Обладать правом собственности на землю смогут и кредитно-финансовые учреждения, но лишь в случае взыскания залога.

В первые два года действия закона покупать сельхозземли будет разрешено только физическим лицам — гражданам Украины с ограничением не более 100 гектаров в одни руки. Юрлица смогут покупать землю с 2024 года — не более 10 тысяч гектаров на юридическое лицо.

«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются собственниками земель сельхозназначения», — говорится в документе.

Особо отмечается, что этот запрет теряет свою силу в случае одобрения продажи земли иностранцам по итогам референдума.

Две парламентские фракции — «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» — пообещали оспорить принятие закона в суде, поскольку он, по их мнению, противоречит конституции Украины, а при рассмотрении законопроекта были допущены нарушения процедуры.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что украинский премьер Денис Шмыгаль предупредил о падении ВВП страны на 4,8%.