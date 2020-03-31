Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции

Москва, 31 марта. Певица Наталья Чистякова-Ионова, прославившаяся под псевдонимом Глюкоза, показала самую любимую вещь во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она изображена в слитном золотом купальнике и халате нараспашку. В комментарии к фото она отметила, что все, что сейчас нужно, — «это удобный халат».

«На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась», — написала она.

В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами. Сама же Глюкоза ответила на большую часть комментариев, благодаря фоловеров за приятные отзывы.

«Красавица, фигура шикарная! Халатик топ», — пишет пользователь под ником nastya_kim_officiall.

«Вот это другое дело! И самоизоляция пошла с настроением!» — бодрится alexf013.

«Молодеет с каждым годом))) Суперская!!! — сделал комплимент певице john_jackson61.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, режим самоизоляции обязаны выполнять все жители Москвы, передавали «Известия». Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

Подробности о том, какие меры противодействия эпидемии введены в Москве, в каких ситуациях граждане имеют право покидать квартиры, и какое наказание предусмотрено за нарушение режима изоляции, читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких, у двоих был сахарный диабет. Кроме того, 65-летняя женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончалась в Московской области. Таким образом число жертв COVID-19 в России достигло 17 человек.