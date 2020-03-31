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Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции

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Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции

Москва, 31 марта. Певица Наталья Чистякова-Ионова, прославившаяся под псевдонимом Глюкоза, показала самую любимую вещь во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она изображена в слитном золотом купальнике и халате нараспашку. В комментарии к фото она отметила, что все, что сейчас нужно, — «это удобный халат». 

«На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась», — написала она.

В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами. Сама же Глюкоза ответила на большую часть комментариев, благодаря фоловеров за приятные отзывы.

«Красавица, фигура шикарная! Халатик топ», — пишет пользователь под ником nastya_kim_officiall.

«Вот это другое дело! И самоизоляция пошла с настроением!» — бодрится alexf013.

«Молодеет с каждым годом))) Суперская!!! — сделал комплимент певице john_jackson61.

Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, режим самоизоляции обязаны выполнять все жители Москвы, передавали «Известия». Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

Подробности о том, какие меры противодействия эпидемии введены в Москве, в каких ситуациях граждане имеют право покидать квартиры, и какое наказание предусмотрено за нарушение режима изоляции, читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких, у двоих был сахарный диабет. Кроме того, 65-летняя женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончалась в Московской области. Таким образом число жертв COVID-19 в России достигло 17 человек.

Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции

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