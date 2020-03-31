Жасмин заявила, что переболела коронавирусом

Москва, 31 марта. Певица Жасмин сделала сенсационное заявление. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» она призналась, что переболела коронавирусом.

Жасмин сказала, что переболела коронавирусом с сыном несколько месяцев назад. Они сдавали множество анализов, но врачи не могли понять, в чем дело. Певица говорит, что у них в течение этого времени наблюдалась высокая температура и сильный кашель.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я лежала 10 дней и не вставала. Мирон почки капитально подсадил после той болезни», — заявила Жасмин.

Певица призналась, что тоже присутствовала на вечеринке сестры композитора Игоря Крутого Аллы, где контактировала с Львом Лещенко, у которого подтвердился коронавирус.

«Я, скажу честно, не проходила ни разу тест на коронавирус. Хочу как-нибудь вызвать медсестру на дом. Боюсь поехать в больницу и подхватить какой-нибудь вирус», — заявила певица.

Ранее певица Ольга Бузова подвергла критике москвичей, которые не соблюдают режим самоизоляции. В частности, она назвала их «дегенератами». Бузова призвала всех россиян оставаться дома и воздержаться от пикников и посещения общественных мест во время пандемии коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.