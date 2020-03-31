Российские врачи показали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях

Москва, 31 марта. Российские медики записали видео, на котором демонстрируют, как изготовить медицинскую маску в домашних условиях из подручных средств. Видеоролик был опубликован «Пятым каналом».

Для изготовления маски понадобится бинт и пара резинок для денежных купюр. Для удобства процесса крайне желательна помощь кого-нибудь из домочадцев.

На видео двое медицинских работников держат резинки, пока третий обматывает их бинтом. Пользователи Сети, просмотревшие этот ролик, уже поблагодарили врачей за актуальный в текущей ситуации совет.

«Просто и эстетично», — написал один из благодарных комментаторов.

Ранее иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов заявил, что самодельные маски из ткани и шерсти можно использовать вместо медицинских во время эпидемии COVID-19.

По его словам, самодельные маски лучше, чем совсем ничего. Однако необходимо следовать правилам, чтобы они стали эффективным способом защиты от инфекции. По его словам, необходимо тщательно стирать, кипятить и гладить маски, сделанные своими руками.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.