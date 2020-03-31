Тимошенко обвинила Зеленского в готовности продать украинскую землю за доллары от МВФ

Киев, 31 марта. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что готов продать украинскую землю за несколько миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ), заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Украинский политик подчеркнула, что Зеленский во время выступления в Раде сделал символичный жест — снял медицинскую маску.

«Маски сброшены. Зеленский сказал прямо, что украинскую землю продают и разрушают банковскую систему за несколько миллиардов долларов от МВФ», — заявила Тимошенко.

Она утверждает, что нынешняя власть, вслед за предыдущей «служит не украинскому народу, а глобальным финансовым группам и полностью находится под внешним управлением».

«У нас сейчас такая стратегия: берем еще долги и продаем все последнее, что у нас осталось», — подчеркивает она.

Тимошенко отметила, что закон о земле принимается «под покровом ночи и коронавируса», когда у населения нет возможности выйти на улицы, чтобы отстоять свои права. По ее словам, закон в парламенте удастся «протянуть» благодаря фракциям «Европейская солидарность» и «Голос».

Напомним, что 20 марта украинские парламентарии на внеочередном заседании Верховной рады продолжили рассмотрение законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Ранее сообщалось, что МВФ поставил перед Зеленским в качестве условий для очередного транша два требования: открытие рынка земли и принятие закона, не позволяющего вернуть прежним владельцам национализированные банки. Депутаты быстро приняли законопроект о банках, однако с рынком земли возникли сложности — ряд парламентариев отказались его поддерживать. Как отмечают представители «Оппозиционной платформы — За жизнь», голосование является нелегитимным, так как в зале отсутствует большинство депутатов, требуемого для рассмотрения законопроекта.

Ранее Тимошенко заявляла, что на Украине под прикрытием коронавируса готовится «афера века». По ее мнению, власть воспользуется карантином, чтобы избежать массовых протестов из-за принятия закона о рынке земли. Она подчеркнула, что стране в долг дадут несколько миллиардов, однако заберут «ресурс, который не имеет цены».