Гуф натравил свою овчарку на соседских собак и транслировал схватку в прямом эфире

Москва, 31 марта. Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, позволил своей собаке напасть на других собак и транслировал жестокую схватку в прямом эфире в Instagram.

Гуф снимал прямой эфир, выгуливая свою овчарку по кличке Гуччи. В один момент перед ними оказываются две собаки без поводка.

«Хотите отпущу его, ***** [блин], а? Хотите отпущу его, а? Хотите?» — обращался к зрителям в соцсети рэпер.

Он подбежал со своей собакой к животным, которые уже начали пятиться от них. Одной из собак пришлось принять бой — овчарка Гуфа вцепилась в нее, жестокая схватка продолжалась несколько минут. Все происходящее рэпер комментировал не без гордости.

«That’s my dog, that’s my dog. Welcome to my house (Это мой пес, это мой пес. Добро пожаловать ко мне домой). <…> Давай, Гуччи. UFC закончилось», — говорил он.

Схватка прекратилась только когда показались хозяева животных. Рэпер тут же попытался выставить их виноватыми, обвинив в том, что они отпускают собак без поводка. Когда растерянные хозяева сказали, что собаки убежали от них, Гуф вызвал их «поговорить», передает Пятый канал.

В конце января СМИ сообщали, что Гуф устроил дебош при перелете из Таиланда в Москву, за что был арестован в аэропорту Абу-Даби, где должен был сделать пересадку. По данным источников канала, рэпер начал вести себя буйно прямо во время полета. Когда лайнер зашел на посадку в ОАЭ, россиянина уже ждали сотрудники местных правоохранительных органов.

Сообщалось также, что его родственники приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в наркологическую клинику в Москве или Израиле.