Гуф натравил свою овчарку на соседских собак и транслировал схватку в прямом эфире

Москва, 31 марта. Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, позволил своей собаке напасть на других собак и транслировал жестокую схватку в прямом эфире в Instagram.

Гуф снимал прямой эфир, выгуливая свою овчарку по кличке Гуччи. В один момент перед ними оказываются две собаки без поводка.

Он подбежал со своей собакой к животным, которые уже начали пятиться от них. Одной из собак пришлось принять бой — овчарка Гуфа вцепилась в нее, жестокая схватка продолжалась несколько минут. Все происходящее рэпер комментировал не без гордости.

«That’s my dog, that’s my dog. Welcome to my house (Это мой пес, это мой пес. Добро пожаловать ко мне домой). <…> Давай, Гуччи. UFC закончилось», — говорил он.