Пентагон приступил к закупке восьми тысяч аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 31 марта. Министерство обороны США приступило к закупке восьми тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как сообщает американское издание The Hill, закупка ведется в рамках заключенной ранее сделки.

Стоимость сделки составляет 84,4 миллиона долларов. Аппараты ИВЛ будут приобретаться у четырех производителей: Combat Medical Systems, Hamilton Medical, VyAire Medical и Zoll Medical Corporation.

«Предполагается, что поставки начнутся в течение ближайших дней и закончатся в течение нескольких месяцев», — заявил официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.

По данным издания, первые 1400 аппаратов в рамках этой сделки будут поставлены к началу мая.

Напомним, ранее член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. Об этом пишет «Газета.ru».

Согласно последним данным, в мире выявлено более 722 тысяч зараженных. Скончались свыше 33 тысяч человек, вылечились более 152 тысяч. Тем временем в России летальных исходов не зарегистрировано, количество зараженных равняется 1534. Вместе с тем от коронавируса вылечились 64 человека.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.