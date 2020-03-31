На Украине допустили возможность «падения в пропасть дефолта»

Киев, 31 марта. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны не рассматривают возможность дефолта, но будут вынуждены объявить его, если не получат финансовую помощь от иностранных партнеров.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за распространения коронавируса нового типа страна оказалась в затруднительном экономическом положении. Он подчеркнул, что не исключает угрозы дефолта в том случае, если международные партнеры Киева откажут в оказании финансовой поддержки. Президент призвал депутатов Верховной рады поддержать законопроекты, являющиеся обязательным условием со стороны МВФ для заключения новой кредитной программы. Украина рассчитывает получить около восьми миллиардов долларов от Международного валютного фонда, а также порядка двух миллиардов от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

«Без поддержки международных финансовых организаций, которая пойдет на погашение внешних и внутренних долгов, нам наверное придется упасть в пропасть финансового дефолта. Это страшный сценарий для нашей страны, мы его, конечно, не хотим, не предусматриваем такого развития событий», — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что украинское правительство инициировало проведение переговоров с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне появления непредвиденных расходов на предотвращение эпидемии коронавируса в стране.

В январе 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 3,88%, но в долларах снизилась на 1,1% и составляет сегодня 83,43 миллиарда долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об отмене моратория на продажу земли. Его отмена была одним из условий, выдвинутых МВФ для оказания Киеву дополнительной финансовой помощи.