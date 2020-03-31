Армия США получит зенитные ракеты SM-3 общей стоимостью более $2 млрд

Вашингтон, 31 марта. Агентство по противоракетной обороне США заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет семейства SM-3.

Об этом сообщила пресс-служба компании Raytheon, с которой был подписан контракт. Поставка ракет должна быть осуществлена в ближайшие три года, их точное количество не указывается.

«Компания Raytheon поставит агентству по ПРО США партию зенитных управляемых ракет SM-3 Block IB общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов к концу 2023 финансового года. Этот контракт стал первой многолетней закупкой ракет семейства SM-3», — говорится в сообщении.

Производители отмечают, что на сегодняшний день заказчики получили около 400 ракет семейства SM-3, совершивших «более 30 успешных перехватов баллистических целей».

Модификация Block IB производится с 2017 года. Она предназначена в первую очередь для кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis, но совместима и с наземными образцами вооружения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.