Помпео и Столтенберг обвинили Москву и Пекин в дезинформации о коронавирусе

Вашингтон, 31 марта. Госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире, а также обвинили РФ и КНР в распространении дезинформации о ней, передает пресс-служба Госдепа.

Сообщение Госдепартамента было опубликовано спустя некоторое время после заявления президента США Дональда Трампа о непричастности России, Китая и Ирана в дезинформации о коронавирусе и его критике американских СМИ. Москва, Пекин и Тегеран категорически опровергают обвинения в дезинформации. В частности, китайские представители назвали обвинения США «неуклюжей комедией».

«Госсекретарь США и генеральный секретарь НАТО обсудили, как альянс помогает координировать ответные меры союзников на пандемию и важность противодействия усилиям Китая и России по распространению дезинформации и пропаганды, связанных с вирусом», — сказано в сообщении Госдепа.

При этом американское ведомство не стало уточнять, что конкретно подразумевается под дезинформацией, а также не привело никаких доказательств.

Ранее комментируя аналогичные обвинения от европейских представителей, член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов заявил, что обвинения в сторону Москвы и Пекина являются очередным пропагандистским трюком от западных политиков. Он подчеркнул, что Россия и Китай абсолютно открыты даже в плане помощи, оказываемой пострадавшим от вируса государствам.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».