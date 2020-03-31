Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Москва, 31 марта. Россия учредила новую компанию «Росзарубежнефть», которая, в частности, будет заниматься добычей и транспортировкой нефти. Компания полностью принадлежит Росимуществу.

Как сообщается в базе данных «Спарк», компанию с уставным капиталом 322,7 млрд рублей возглавил Николай Рыбчук. Зарегистрирована «Росзарубежнефть» в Москве 28 марта. Как напоминает ТАСС, в этот день сообщалось, то «Роснефть» прекращает деятельность в Венесуэле.

Ранее стало известно, что «Роснефть» заключила соглашение с компанией, которая полностью принадлежащей правительству РФ. «Роснефть» продала ей доли и приняла решение о прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле.

После продажи «Роснефть» получит пакет собственных акций размером 9,6%.

Напомним, в последние годы в Венесуэле наблюдается тяжелая экономическая ситуация, чем поспешили воспользоваться США и их западные союзники. Глава Национальной ассамблеи незаконно объявил себя временным президентом, что признали на Западе. Легитимность Николаса Мадуро на посту главы государства продолжают признавать Китай, Россия, Турция и ряд других государств.