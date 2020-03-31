Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Москва, 31 марта. Американские эпидемиологи установили связь между смертностью от коронавируса в разных государствах и тем, насколько давно и широко в них применяли противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Данные исследования разместил портал medRxiv.

«Страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от коронавируса», — утверждают ученые.

В рамках исследования ученые выясняли, насколько вакцинация БЦЖ влияет на распространение коронавируса и риск смерти от инфекции. Также исследователи проанализировали влияние качества жизни в стране и уровень развития здравоохранения на распространение и летальность вируса. Они пришли к выводу, что темпы распространения и смертность могут стать следствием низких экономических показателей. Однако есть и исключения, например, в благополучных Италии, США и Нидерландах.

Оказалось, что в этих странах не проводилась массовая вакцинация БЦЖ. По мнению ученых, это и стало причиной повышенного распространения вируса внутри данных государств. В то же время в небогатых странах, где массово проводится БЦЖ, наблюдается низкий уровень смертности. Внимание авторов исследования в этом контексте привлекла Бразилия. Исследователи убеждены, что это демонстрирует эффективность БЦЖ для защиты организма от коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.