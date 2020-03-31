Скворцова рассказала об эффективности российского лекарства от коронавируса

Москва, 31 марта. Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) препарат от коронавируса «Мефлохин» легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В эфире телеканала «Россия 1» Скворцова уточнила, что «Мефлохин» и гидрохлорид являются аналогами препаратов хинина против малярии, однако они значительно менее токсичны, легко переносятся и обладают «очень выраженным противокоронавирусным действием».

По ее словам, ФМБА проводит исследования препарата совместно с Институтом микробиологии Минобороны РФ.

«Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство», — подчеркнула Скворцова.

По ее словам, препарат может использоваться не только для лечения, но и для профилактики.

Ранее Скворцова сообщила, что «Мефлохин» «с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом». Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии.

Согласно последним данным, передает «Газета.ру», во всем мире коронавирусом заражены более 776 тыс. человек, скончались — 37 126. В России диагноз подтвержден у 1 837 пациентов, 17 человек умерли, 66 — уже вылечились.