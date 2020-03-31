В России ужесточат наказание за распространение фейков о коронавирусе

Москва, 31 марта. За распространение фейков о пандемии коронавируса будет назначаться штраф до двух миллионов рублей либо же лишение свободы на срок до пяти лет, если эта заведомо ложная информация привела к смерти по неосторожности или иным тяжким последствиям. Это следует из поправок к законопроекту об ответственности за нарушение карантина.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предупредил, что за распространение ложных новостей о коронавирусе нарушителей могут ждать крупные штрафы и даже лишение свободы.

В итоге была опубликована поправка, которая предлагается ко второму чтению законопроекта. Согласно ее тексту, ложное сообщение о коронавирусе, в результате которого было причинен вред здоровью человека по неосторожности, будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей либо же лишением свободы до трех лет. Если же фейк о коронавирусе стал причиной смерти человека, то тогда наказание увеличивается до двух миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лети.

В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации из-за коронавируса. Глава государства объявил следующую неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей с сохранением заработной платы. Это крайне важно для профилактики заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выходная неделя была предоставлена гражданам для того, чтобы минимизировать контакты, а не для отдыха.