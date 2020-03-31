Трамп призвал относиться к Германии как к врагу из-за Второй мировой войны

Вашингтон, 31 марта. Американский президент Дональд Трамп призвал США относиться к Германии как к врагу, поскольку обе страны были противниками во время Второй мировой войны. Об этом пишет британская газета The Independent.

Как заявил Трамп, он давно хотел бы улучшить отношения с Россией, поскольку та была союзником США во время Второй мировой войны и якобы потеряла 50 миллионов человек. Американский президент подчеркнул, что хотел бы видеть более тесные российско-американские отношения.

Автор статьи в британском издании отметил, что если Трамп начнет строить внешнюю политику США исходя из своего заявления, то тогда очевидно произойдет попытка коренной перестройки послевоенного развития и мирового устройства, в соответствии с которым Германия была принята в круг западных стран, став союзником США и одним из борцов с советским влиянием в Европе. В то же время, британский автор уверен, что подобная политика не найдет поддержки в США – даже в партии самого Трампа.

Трамп сделал свое заявление в эфире программы Fox & Friends, когда его спросили о том, как США должны относиться к Германии и России в преддверии запланированного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский президент подчеркнул, что хотел бы иметь более теплые отношения между Вашингтоном и Москвой.

«Они также сражались во Второй мировой войне. Они потеряли 50 миллионов человек», — сказал Трамп о России, имея в виду тогдашний Советский Союз.

Он также напомнил, что противников США в то время была именно Германия, а не СССР.

«Германия была врагом... А [сейчас] Германия вроде как такая замечательная», — добавил он, явно намекая на то, что у него есть претензии к ФРГ.

При этом президент США попытался заверить, что в действительности никаких проблем в американо-германских отношениях нет, потому что сам Трамп имеет немецкие корни, пишет RT.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявлял об очень серьезных структурных изменениях во взаимоотношениях Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, которые негативно сказываются на двусторонних контактах. Более того, он раскритиковал внешнеторговую политику Вашингтона, отметив, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами угрожает Берлину, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.