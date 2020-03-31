Кадыров отреагировал на слухи о силовых мерах в отношении нарушителей карантина в Чечне

Грозный, 31 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о якобы применении силовых мер в отношении нарушителей карантина в республике.

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором показаны несколько человек, держащие отрезы пластиковых труб, при помощи которых, они якобы будут наказывать нарушителей карантина в Чечне.

«Мы делали жесткие заявления, поругали тех, кто стоял на улице и не прислушался к призыву вернуться домой. А чтобы применяли административные, насильственные или другие меры, я не видел», — заявил Кадыров.

Глава республики отмечает, что ролик из социальных сетей не является доказательством применения силовых мер.

«У наших силовиков в руках не гранатометы и пулеметы, наоборот, они сложили оружие и взяли в руки белые трубы, просто чтобы понимали, насколько это серьезно», — говорит Кадыров.

По последним данным в Чечне зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что власти Чечни ввели жесткий карантин в регионе из-за коронавируса. С 29 марта запрещен выход из дома без острой надобности, за исключением похода в аптеку, в продуктовый магазин или при наличии медицинских показателей.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».