Перепись населения в отдаленных регионах РФ перенесут из-за коронавируса

Москва, 31 марта. Росстат предложил Минэкономразвития перенести Всероссийскую перепись населения в отдаленных районах на второе полугодие 2020 года, эта мера коснется четырех субъектов.

Перепись населения должна была стартовать в отдаленных субъектах с низкой плотностью населения уже в апреле. Это связано, в первую очередь, с климатическими условиями. Первыми регионами, где сдвинут даты проведения переписи, стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область, Хабаровский край, передает ТАСС.

Пока точные сроки неопределенны.

Перенос сроков связан с опасностью распространения коронавируса, а также с тем, что ряд регионов уже объявил о введении режима самоизоляции.

В конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения. По его словам, на это мероприятие будет выделено 30 млрд руб, передавал RT. Процедура пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Предварительные итоги будут подведены в апреле 2021 года, а окончательные в 2022 году.

На данный момент не было информации о том, что сроки проведения основного этапа переписи будут изменены.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии.

Согласно последним данным, передает «Газета.ру», во всем мире коронавирусом заражены более 776 тыс. человек, скончались — 37 126. В России диагноз подтвержден у 1 837 пациентов, 17 человек умерли, 66 — уже вылечились.