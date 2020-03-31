Трамп в разговоре с Путины назвал ситуацию в Венесуэле «плачевной»

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле. По его словам, все заинтересованы в «демократической трансформации» этой южно-американской страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Комментируя недавний телефонный разговор Трампа и Путина, пресс-служба президента США сообщила, что американский лидер заявил российскому коллеге о «плачевной» ситуации в Венесуэле.

«Что касается Венесуэлы, президент Трамп повторил, что ситуация в Венесуэле плачевная и что все мы заинтересованы в демократическом переходе власти ради окончания продолжающегося кризиса», — гласит текст сообщения.

Ранее американский Минюст обвинил Мадуро и руководство Венесуэлы в причастности к наркоторговле. За информацию о президенте Боливарианской республики назначили награду в 15 миллионов долларов, за остальных «обвиняемых» по 10 миллионов. Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев уже заявил, что предъявляя абсурдные обвинения руководству Венесуэлы в наркоторговле, США демонстрируют отсутствие интереса к глобальным проблемам человечества.