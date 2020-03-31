Скворцова объяснила, почему вакцина от коронавируса до сих пор не создана

Москва, 31 марта. Создание вакцины от коронавируса осложняется из-за его особенности структуры, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, создание вакцины займет «достаточное количество времени».

«Создать вакцину против коронавируса очень-очень сложно, потому что есть особенности белков в структуре вируса и очень важно, чтобы, создавая защитные антитела, они нейтрализовали вирус, но при этом не вызвали, наоборот, антитело последовательного усиления инфекции», — объясняет специалист.

Она отметила, что создание вакцины занимает два этапа. Согласно ее словам, сейчас они находятся на стадии проверки иммуногенности. Следующий этап — выделение антител.

Скворцова пояснила, что именно для того, чтобы вакцина в дальнейшем была безопасной, ее создание занимает несколько этапов.

Согласно последним данным, в России коронавирусом инфицировано 1836 человек. Вылечились 66 пациентов, 9 скончались.

Ранее вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин заявил, что на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова создается прототип «поливалентной вакцины против коронавируса», передает «Газета.ру».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.