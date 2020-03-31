Боевики ИГ продолжают бунт в сирийской тюрьме «Ас-Сина»

Дамаск, 31 марта. Администрация тюрьмы «Ас-Сина» в сирийском городе Хасака пока не может восстановить порядок после произошедшего бунта боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Как сообщает Тelegram-канал Directorate 4, беспорядки в сирийской тюрьме «Ас-Сина» продолжаются, администрации не удается справиться с бунтом боевиков ИГ.

«Несмотря на то, что сегодня днем представители исправительного учреждения заявили о подавлении бунта, уже вечером они опровергли свои сообщение. Администрация тюрьмы заявила, что джихадисты требуют пересмотра своих дел и улучшения условий содержания», — сообщает канал.

Ночью группа заключенных террористов ИГ, которые содержатся в подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF) тюрьме «Ас-Сина», напали на охрану. Всего в «Ас-Сине» содержатся около трех тысяч заключенных. По словам представителей армии США, в основном это иностранные члены группировки ИГ. Местные источники передавали сообщения о звуках стрельбы в южных окраинах Хасаки и о вылетах ударных вертолетов международной коалиции. Силы безопасности SDF направили подкрепление в город, чтобы подавить мятеж заключенных.

Позднее медиаресурс Intelligence Fusion сообщал, что из «Ас-Сина» сумели совершить побег 15 террористов ИГ, включая трех полевых командиров. В течение часа южные кварталы города прочесывали отряды SDF, к которым присоединились вертолеты и беспилотники международной коалиции. По данным источника в сети Twitter (Raqqa_SL), в ходе рейдов были убиты четверо беглецов.

Террористы захватывают в заложники других заключенных. Первый этаж тюрьмы по-прежнему под контролем «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.