Москва, 30 марта. Певица Анита Цой сделала резонансное заявление о спасении народного артиста РСФСР Льва Лещенко от коронавируса. Телезрители остались недовольны ее высказыванием.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певица пожелала Льву Лещенко скорейшего выздоровления, а также отметила, что он находится в группе риска, так как ему 78 лет. Говоря об этом она упомянула регалии известного артиста.

«Я очень надеюсь, что его сберегут наши врачи. Потому что он человек очень заслуженный», — сказала Анита Цой.

Зрители неоднозначно отнеслись к высказыванию певицы. Они сочли, что знаменитость поделила россиян на «залуженных» и «остальных». Некоторые возмущены тем, что согласно ее логике, спасения заслуживают лишь первые.

«Цой, а не заслуженных врачи не обязаны спасать? Ты совсем что ли?», — возмутился пользователь с ником Мнимый Критик. «Какой же бред в голове у Цой, совсем без ума и без совести. Позор, но думаю, что она ничего не поймет», — негодует Людмила Ч. «А если человек не заслуженный (как говорит Цой), его врачи не сберегут? Совсем уже возомнили себя царями. Болезни не спрашивают не возраст и заслугу. Ишь ты, заслужили они, а другие люди не заслужили? Те, кто дороги строят, поезда водят и т. д. Перед Богом все равны», — пишет Елена Ш. «Вот это логика. А остальных не надо беречь… Потому что они не «заслуженные»... Тошнит уже от них от всех — устроили шабаш. К уголовной ответственности надо привлечь — привыкли думать только о себе», — недовольна Jeanna A. «Высокая культура это когда своим примером показывают, как правильно вести себя в сложное время. А нынешняя так называемая элита думает только о себе и своем кармане. Стыдно за них и неприятно», — комментирует Лилия Н.

Недавно стало известно, что Лев Лещенко был госпитализирован в Коммунарку, где у него подтвердился коронавирус. Это вызвало переполох у российских селебрити, так как многие контактировали с ним на одной из светских вечеринок.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».