Гаага, 30 марта. Австралийский адвокат Джеймс О‘Нил рассказал о выступлении российского юриста на процессе по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. По его словам, российский представитель вызвал замешательство у западных обвинителей.

«К удивлению голландских прокуроров — один из обвиняемых, россиянин Олег Пулатов, направил на процесс своего юриста, что серьезно озадачило следствие и выявило несколько нарушений», — рассказал Джеймс О’Нил.

По его словам, только после появления российского представителя защиты выяснилось, что материалы дела не переведены на русский язык, хотя все «обвиняемые» являются русскими. Австралийский адвокат указал, что подобный факт «является грубейшим нарушением норм международного права».

Также он отметил, что суд потребовал от обвинения предоставить фотографии с американских-спутников-шпионов, о существовании которых ранее заявлял бывший госсекретарь США Джон Керри. Эти снимки являются ключевой уликой в деле, однако до сих пор они так и не были обнародованы, что вызывает у многих справедливые сомнения в их существовании.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.