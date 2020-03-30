Вице-мэр Москвы рассказала, как заболевшие COVID-19 молодые горожане переносят болезнь

Москва, 30 марта. У большинства молодых людей с подтвержденным коронавирусом в Москве заболевание протекает в легкой форме. Исключение составляют только пациенты с хроническими болезнями, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

В эфире Первого канала Ракова сообщила, что пока ситуация в Москве «не улучшается, каждый день численность заболевающих возрастает». Сейчас COVID-19 «уже распространяется внутри горожан», то есть диагноз ставят тем, кто не контактировал с людьми из группы риска.

«То есть передача уже осуществляется через простых горожан друг к другу», — заявила Ракова.

Она также уточнила, что у большинства молодых людей с коронавирусом в Москве заболевание протекает в легкой форме. Исключение — пациенты с хроническими болезнями.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России, передавала «Газета.ру».

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких. Все четверо болели хроническими заболеваниями, у двоих был сахарный диабет.

Кроме того, 65-летняя женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончалась в Московской области. Состояние осложнялось тем, что у нее был сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, в 2019 году женщина перенесла инфаркт.

Подробности о том, какие меры противодействия эпидемии введены в Москве, в каких ситуациях граждане имеют право покидать квартиры, и какое наказание предусмотрено за нарушение режима изоляции, читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.