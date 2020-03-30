Заболевший коронавирусом итальянец рассказал о тяжелых последствиях болезни

Рим, 30 марта. Молодой житель Рима Андреа Наполи, заболевший коронавирусом, всего через полтора дня оказался в реанимации. По его словам, он провел девять дней в кислородной маске. Об этом Наполи рассказал изданию Die Welt.

Наполи, 33-летний адвокат, рассказал, что никогда не имел серьезных проблем со здоровьем, регулярно занимался спортом и не входил в число пациентов из группы риска. Однажды у него появился кашель, и поднялась температура. Через дни врачи диагностировали у него коронавирус и отправили на домашний карантин. Уже на следующий день его состояние резко ухудшилось, и врачи были вынуждены отправить Наполи в реанимацию. Обследование показало, что у него воспаление легких.

«Мне 33 года, у меня отличное здоровье, и менее чем через полтора дня я оказался в реанимации», — рассказал Наполи.

По его словам, он провел в реанимации девять дней. За это время на его этаже скончались три пациента.

Сейчас он находится в гостинице, куда отправляют выздоравливающих пациентов. Ему до сих пор тяжело дышать, а приборы фиксируют у него низкий уровень кислорода.

«Я очень быстро устаю. Просто иду от туалета к кровати, а дыхание на пределе. Болят мышцы: я ведь девять дней пролежал в кровати без движения. Это было нелегко», — рассказал итальянец.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах, передает «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 722 тысячи человек. От вируса погибли 34 тысячи человек.