Главы МИД Франции и ФРГ призвали прекратить огонь в Донбассе из-за пандемии

Париж, 30 марта. В связи с пандемией коронавируса, на востоке Украине должен быть установлен режим прекращения огня, сказано в совместном коммюнике глав МИД Франции и Германии.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал остановить огонь во всех горячих точках из-за общей угрозы коронавируса.

«В том, что касается конфликта на востоке Украины, Франция и ФРГ призывают все стороны принимать на себя ответственность перед лицом серьезных угроз здоровью людей», — отмечают дипломаты.

В документе говорится, что Париж и Берлин «призывают все стороны конфликта на востоке Украины выполнять призыв генсека ООН к прекращению огня».

Дипломаты подчеркивают, что у мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая те районы, которые она не контролирует. Они напомнили, что реализованы далеко не все положения, принятые во время парижского саммита «нормандской четверки». В частности, это касается открытия новых пропускных пунктов, разведения вооруженных сил, разминирования, а также очередного обмена пленными.

Недавно глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что пандемия коронавируса может спровоцировать гуманитарный кризис в Донбассе, передает «Газета.ру».

С 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. После государственного переворота в Киеве, жители восточных регионов объявили о своей независимости. В ответ на это, киевское правительство ввело войска на территорию Донбасса. В общей сложности, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.