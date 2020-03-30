В Сирии возросло число умерших от коронавируса

Дамаск, 30 марта. Второй случай смерти от коронавируса нового типа зарегистрирован в Сирии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения САР.

Всего в Сирии зафиксированы десять случаев заражения коронавирусом.

Ранее Сирия приостановила международное авиасообщение на фоне пандемии COVID-19. Последний рейс из Москвы в Дамаск был выполнен 23 марта. Кроме того, были введены запреты на передвижение внутри страны. Контроль за их выполнением был возложен на МВД, служба безопасности, а также военные КПП. В стране усилено патрулирование и запрещено передвижение между административными центрами провинций и их районами.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».