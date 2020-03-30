Москва, 30 марта. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила, что режим самоизоляции для москвичей введен по причине того, что многие игнорировали рекомендации.

«Это следствие того недопонимания, которое было у многих, у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию. Мы были вынуждены немного ужесточить режим», — заявила Ракова.

По словам вице-мэра, сейчас в столице наблюдается рост заболеваемости, однако власти будут работать на опережение, чтобы смягчить ситуацию.

30 марта стало известно, что аналогичные ограничительные меры вводятся и в Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов подписал постановление об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса, передает «Газета.ру».

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом, 66 пациентов вылечились, 9 человек скончались.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».