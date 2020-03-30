Лондон, 30 марта. Британский секс-шоп, который специализируется на продаже товаров любителей медицинского фетишизма, пожертвовал госпиталю весь запас одноразовых костюмов для санитаров. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-магазина MedFetUK.

Медики обратились к руководству секс-шопа с просьбой предоставить защитную одежду для медработников, которые ведут борьбу с эпидемией коронавируса. Онлайн-магазин предоставил британским медикам весь запас одноразовых костюмов.

«Это было всего несколько комплектов, потому что у нас нет больших запасов, но они были в отчаянии, поэтому мы отправили их бесплатно», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 634 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 33 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.