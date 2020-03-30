Воробьев указал на законность введенных в Подмосковье мер борьбы с коронавирусом

Москва, 30 марта. Ограничительные меры, принятые в Подмосковье из-за угрозы распространения коронавируса, законны, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев у себя Instagram, подчеркнув, что гражданам сейчас важно оставаться дома.

Как отмечает губернатор, власти региона не должны допустить той критической ситуации, которая возникла в некоторых европейских государствах.

«Тем, кому скучно и нечего делать, хочу еще раз сказать: не нужно ехать к друзьям и шататься по Москве. Задается вопрос — законно это или нет? Отвечаю: все, что мы делаем — в рамках закона. Мы не перегибаем», — пишет Воробьев.

Он подчеркнул, что «уважает знатоков юриспруденции, однако им лучше оставаться дома».

Напомним, что 29 марта в Москве и Московской области был введен всеобщий режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Согласно требованиям, выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости, например, для покупки продуктов и медикаментов.

Как сообщает «Газета.ру», в Подмосковье зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Скончалась 65-летняя женщина, страдавшая от сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.