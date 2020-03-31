Жесткий карантин может спасти малый бизнес от банкротства. ФАН-ТВ

Коронавирус проник практически в каждую страну. Если раньше отношение к ситуации было весьма оптимистичным, то сейчас стало понятно: одним месяцем дело не обойдется. Целые города закрываются на карантин, а ближайшие цели сводятся к выживанию. На фоне пандемии бизнесмены и владельцы предприятий схватились за голову: компаниям грозят немалые убытки. Самый сильный удар пришелся на туристический бизнес. Люди, оплатившие путевки заранее и пожелавшие теперь вернуть средства за несостоявшиеся поездки, могут буквально обанкротить целую отрасль.

«Если потребители начнут забирать все-все деньги, то может начаться коллапс. С другой стороны, большинство населения настроено очень спокойно и выдержано», — беспокоится вице-президент ассоциации малых отелей Тамара Буйлова.

В правительстве утвердили отсрочку по налоговым и страховым платежам, а также оплату аренды и кредитов: такие льготы получат представители малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса.

«По поводу поддержки, конечно, сейчас сыпете соль на рану, потому что, с одной стороны, идет большое количество обсуждений и совещаний об отсрочках. Но мы понимаем, что отсрочки спасут, может быть, средний и крупный бизнес. Но для малого, у которого нет кубышки, на 2-4-9 месяцев отсрочки будут бесполезны. Потому что через несколько месяцев спасать будет некого», — прогнозирует отельер Алена Енова.

Представители туристической отрасли всерьез опасаются, что существующий «мягкий карантин» может затянуться на месяцы: выдержать такой период прямых убытков сможет не всякий. Еще одним гвоздем в крышке гроба станет высокий сезон, на который, скорее всего, и придется пик распространения вируса. Бизнесмены считают, что ужесточение карантина поможет существенно сократить финансовые потери компаний и сотрудников.