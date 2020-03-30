Глава МИД Украины запаниковал из-за возможности снятия санкций с России

Киев, 30 марта. Российская Федерация развернула активную деятельность, результатом которой должна стать отмена санкций, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины запаниковал — поводом для отмены рестрикций может стать помощь России третьим государствам в борьбе с коронавирусом.

«Мы видим, как постепенно разворачивается плановая работа РФ с целью ослабления или даже снятия санкций якобы по гуманитарным соображениям», — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что со стороны Москвы идет «системная работа». По его словам, Украина уже развернула «деятельность по предотвращению этого сценария».

Кулеба говорит, что Россия ведет работу на двустороннем уровне в отношениях с определенными государствами, а также на базе ООН, где Москва продвигает проект резолюции Генассамблеи ООН.

«Хочу заверить, что этот вопрос — мой личный приоритет, а также приоритет министерства иностранных дел», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что ищут спонсоров для помощи украинцам, которые не могут вернуться на родину после закрытия авиасообщения в мире из-за коронавируса. Как отметил заместитель главы МИД Егор Божок, наибольшие сложности у Киева с возвращением украинцев из Южной Америки и стран Карибского бассейна, передает RT.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».