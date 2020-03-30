Росавиация объявила об ограничениях по числу возвращающихся на родину граждан

Москва, 30 марта. Все авиарейсы в Москву с россиянами из-за рубежа будут перенаправлены в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве объяснили, что такое решение было принято оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавирусной пандемии COVID-19. Кроме того, будет ограничено количество граждан, принимаемых аэропортом за сутки. Отмечается, что эти меры будут носить временный характер.

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки; прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 35 регионах России за сутки зафиксировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся в стране достигло 1836.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса достигает 722 тысячи человек. От вируса погибло более 34 тысяч человек.