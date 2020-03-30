Лавров обсудил с Помпео эпидемию коронавируса и ситуацию в Сирии

Москва, 30 марта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Центральной темой переговоров стала эпидемия коронавируса, которая охватила весь мир.

«Главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Подтверждено намерение содействовать реализации решений саммита «Группы двадцати», прошедшего 26 марта в формате видеоконференции», — сообщает пресс-служба МИД России.

Кроме того, дипломаты обсудили проблемы российско-американских отношений и ситуацию в Сирии, которая по-прежнему остается тяжелой.

Напомним, что, по данным на 29 марта, в мире было зарегистрировано 707,3 тыс. случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 150,7 тыс. человек выздоровело, 33,5 тыс. погибло. На сегодняшний день основными очагами коронавируса являются США (133 тыс. зараженных), Италия (97,6 тыс.), Китай (81,4 тыс.), Испания (78,7 тыс.), Германия (60,6 тыс.) и Франция (40,1 тыс.).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Коронавирусной инфекции подвержены все, однако у пожилых людей заболевание протекает в тяжелой форме и нередко приводит к летальному исходу, поэтому старики находятся в так называемой группе риска. Врачи советуют как можно чаще мыть руки с мылом или использовать средства дезинфекции и по возможности не выходить из дома.

Отметим, что в некоторых российских регионах (Москва, Московская, Липецкая, Калининградская область и ряд других субъектов) введен режим полной самоизоляции. Это значит, что местным жителям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, в аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.

