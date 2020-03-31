Сирия, 31 марта. В результате взрыва заминированного автомобиля четверо детей получили ранения. На севере Ракки погиб полевой командир протурецкой «Лива Султан Сулейман Шах». Заключенные террористы «Исламского государства»11 подняли бунт в тюрьме в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): разминировала два автомобиля в Алеппо; понесла потери в столкновении с курдскими боевиками в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в убийстве нескольких человек в Идлибе.

Международная коалиция: вывела свои подразделения из провинции Найнава и передала военную базу ВС Ирака; провела рейд по поиску сбежавших из тюрьмы террористов ИГ1 в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подавляют тюремный бунт, поднятый заключенными террористами ИГ, в Хасаке; подозреваются в минировании автомобилей в Алеппо, а также нанесли ракетный удар по зданию штаба протурецких сил; убили на востоке Ракки полевого командира «Сирийской национальной армии» и нанесли ракетный удар.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): ранило четырех членов «Хашд Шааби» в иракской провинции Анбар; подозревается в убийстве мужчины на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: провели патрулирование на трассе М4 и направили конвой тяжелой военной техники на юг Идлиба; нашли и уничтожили два СВУ на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Мощный взрыв прогремел в западных окрестностях города Дамаск вечером. Как сообщает новостное агентство Halab Today, в поселении Канакир детонировала бомба, установленная в припаркованном автомобиле, в результате чего четверо детей получили ранения. Один ребенок в критическом состоянии был доставлен в госпиталь, где скончался. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ. 7 февраля при похожем инциденте в районе Фахама пострадал один мужчина. 20 февраля были ранены два человека на площади Марджа, где взорвался заминированный пикап.

Провинция Алеппо

Пользователь Twitter Harbieh Nadie (harbiehnadie) передал, что на севере провинции произошло столкновение сил протурецкой «Сирийской национальной армии» и «Отрядов народной самообороны» (YPG). Курдские боевики открыли огонь по опорным пунктам союзников Анкары и нанесли прямой ракетный удар по штаб-квартире группировки. Точное место не уточняется.

В городе Джераблус СНА обнаружила два установленных в автомобилях самодельных взрывных устройств. Как сообщает агентство Masar Press Net, боевики оцепили район и подорвали оба СВУ, избежав жертв среди мирного населения. В установке подозревают подконтрольные YPG «Освободительные силы Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

На окраине подконтрольного боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) поселения Бусейра было обнаружено тело неопознанного молодого человека со следами огнестрельных ран и пыток. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, труп был найден утром местными жителями возле моста Аль-Секка. Убитый – Мухайсин Джасиль Аль-Хайят, житель города Дибан. Несколько недель назад группа неизвестных совершила нападение на его дом, забросав его гранатами и СВУ, но сам он не пострадал. По данным источника, отец и трое братьев убитого – члены «Демократических сил Сирии», сам он также оказывал содействие группировке в своем городе. Курдские боевики подозревают, что Аль-Хайят был убит террористами из состава «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает об очередном нападении спящих ячеек боевиков в Даръа. Группа неизвестных с автоматами напала на мирного жителя в поселении Аль-Харрак. Мужчина скончался на месте. В этом же районе был обстрелян блокпост Сирийской Арабской Армии в районе Шахин. О жертвах пока не сообщалось. По данным SOHR, общее количество нападений боевиков с июня 2019 года выросло до 377, около 225 человек были ранены и убиты. Военные аналитики предполагают, что за серией нападений стоят боевики из бывшего состава «Южного фронта», которые пошли на примирение с Дамаском в 2018, однако наиболее настроенные ячейки продолжают антиправительственную деятельность на юге страны, получая поддержку от сил международной коалиции, которые дислоцируются на военной базе «Ат-Танф» на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Идлиб

На юг Идлиба прибыл очередной конвой турецкой армии. По данным медиаресурса Halab Today, утром колонна тяжелой военной и строительной техники пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лясин» на севере провинции и направилась к наблюдательным пунктам турецкой армии.

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», турецкий конвой провел патрулирование на участке трассы М4 между поселениями Серакиб и Мусайбин. Военная полиция ВС РФ не присоединилась к патрулю. Напомним, что в соглашении от 5 марта этого года, которое было заключено по итогам переговоров президентов РФ и Турции в Москве, было предусмотрено введение прекращения огня, а также проведение совместного патрулирования силами турецкой армии и российской военной полиции по трассе М4, вдоль которой будет также уставлена зона безопасности шириной в 12 километров. Тем не менее, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок продолжают саботировать патрулирование, установив на трассе заграждения и организовали серию протестных акций. Оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин» отказался покидать свои позиции и пообещал атаковать российские конвои.

По информации местных источников SOHR, несколько неопознанных тел были обнаружены в северо-западной части города Идлиб. Так как город находится под контролем вооруженных группировок, не исключено, что убитые стали жертвами междоусобной разборки.

Провинция Ракка

На севере провинции отряд «Сирийской национальной армии» вступил в боестолкновение с «Демократическими силами Сирии» в районе поселка Аль-Хушан к северу от города Айн-Исса. Как сообщает новостной портал Aleppo AMC, в перестрелке были убиты два курдских боевика.

Погиб полевой командир «Лива Султан Сулейман Шах» (группировка, которая входит в состав СНА) – Хамид Абу-Сусан. По информации оппозиционного ресурса Steр News, неизвестные нанесли прямой ракетный удар по его автомобилю на окраине города Айн-Исса. Службы внутренней безопасности «Сирийской национальной армии» подозревают, что покушение было совершено боевиками SDF.

Провинция Хасака

Как сообщает новостной портал SANA, ночью группа заключенных террористов «Исламского государства», которые содержатся в подконтрольной SDF тюрьме «Ас-Сина» в городе Хасака, напали на охрану. По данным портала ANF News, первый этаж тюрьмы до сих пор находится под контролем террористов. Всего в «Ас-Сине» содержатся около трех тысяч заключенных. По словам представителей армии США, в основном это иностранные члены группировки ИГИЛ. Первый этаж тюрьмы по-прежнему под контролем боевиков.

Государственное телевиденье Сирии сообщило, что группа из 15 заключенных террористов, включая трех полевых командиров, сумела бежать. На их поимку были брошены дополнительные патрули курдских боевиков. Местные источники передавали сообщения о вылетах ударных вертолетов международной коалиции. Позднее, источник в сети Twitter (Raqqa_SL) сообщил, что в ходе рейдов были убиты четверо беглецов.

Ирак

На севере Ираке в провинции Анбар террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» совершили нападение на конвой сил «Хашд Шааби». Как указывает агентство SANA, столкновение произошло в районе деревни Акашат, где боевики открыли огонь из минометов по автоколонне иранского ополчения. В итоге получили ранения один боец и еще два сотрудника пограничной службы, после чего «Хашд Шааби» открыли ответный огонь по нападающим, вынудив отступить их в пустыню. Сутками ранее «спящие ячейки» ИГ совершили вылазку в провинции Салах ад-Дин, где совершили нападение на КПП иракской полиции, ранив четырех человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.