حصاد أخبار سوريا في 30 مارس/آذار: انفجار في ريف دمشق وفرار دواعش من سجن في الحسكة

سوريا: انفجار قوي في ريف دمشق وفرار أربعة أرهابيين من تنظيم "داعش" من سجن شرقي سوريا.

انفجار قوي في ريف دمشق وسقوط ضحايا

وقع انفجار قوي اليوم الإثنين في بلدة كناكر السورية الواقعة في ريف دمشق الغربي. ونتيجة لذلك، أصيب أربعة أطفال، أحدهم في حالة حرجة، كما أفادت قناة حلب اليوم على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلا عن مراسلها.

وفي وقت لاحق قال المراسل أن، أحد الأطفال المصابين توفي، ولم يحدد الصحفي ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم إرهابي، ولم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن هذه المأساة.

هروب أربعة إرهابيين من تنظيم "داعش" من سجن تابع لقسد في الحسكة

هرب أربعة إرهابيين من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من سجن تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة شرقي سوريا.

ويقع السجن في منطقة غويران، ويقبع هناك حوالي ثلاثة آلاف إرهابي من تنظيم "داعش".

وفي 29 مارس/آذار، قام السجناء بأعمال شغب للمرة الثانية خلال الفترة القصيرة الفائتة، وتمكنت مجموعة تتكون من أربعة سجناء، كانوا أعضاء في تنظيم "داعش"، من اختراق الجدار والاختباء في جهة غير معروفة.

وأفادت دائرة الأمن التابعة لقوات "قسد" أن الطابق الأول من المبنى يخضع بالكامل لسيطرة السجناء، وأن قوات الأمن تحاول حاليا استعادة النظام، وتم إرسال فرق البحث للعثور عن الإرهابيين الهاربين.

اشتباك بين الجيش الوطني السوري ووحدات حماية الشعب في حلب

وقع اشتباك مرة أخرى على الخط الفاصل بين الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا ووحدات حماية الشعب في شمال محافظة حلب

وأطلق مسلحون أكراد النار على معاقل حلفاء أنقرة وشنوا ضربة صاروخية مباشرة على مقر الجماعة، ولم يتم تحديد الموقع الدقيق للضربة حتى الآن ويتم تحديده.

جريمة قتل وحشية في دير الزور

في إحدى الضواحي التي يسيطر عليها مسلحي القوات الديمقراطية في سوريا، تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية مع علامات على طلقات نارية وتعذيب.

تم العثور على الجثة في الصباح من قبل السكان المحليين بالقرب من جسر السكة، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتل الشباب حتى الآن.