Минобороны спешит построить 16 современных медцентров. ФАН-ТВ

Медицинский центр в подмосковном Одинцово откроется 25 апреля. Это один из 16 современных медцентров, строительством которых сейчас занимается Министерство обороны РФ. Строительную площадку проинспектировал заместитель главы ведомства Тимур Иванов.

Задача строителей — с нуля построить 16 современных медицинских центров на 1600 койко-мест. На выполнение отведен месяц.

«Каждый день для нас важен, это жизнь и здоровье наших граждан, военнослужащих и членов их семей», — говорит заместитель министр обороны РФ Тимур Иванов.

Строительство началось 20 марта сразу в 15 регионах России. Работают специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны по распоряжению главы военного ведомства Сергея Шойгу. Один из центров возводят на территории госпиталя ракетных войск в подмосковном Одинцове.

Еще 10 дней назад на месте стройки был лес. Деревья вырубили, залили фундамент и начали монтаж металлоконструкций. Одновременно на площадке находятся 500 человек, строители не останавливаются ни на минуту, работают в три смены и днем, и ночью.

«Выполняются работы по устройству профлиста, следом утепление и уже финишные слои из полимерных мембран, долговечных достаточно материалов», — рассказывает строитель Виталий Алферов.

Каждый из 16 медицинских центров строится по типовому проекту. Это будут одноэтажные здания, куда войдут палатные отделения на 100 коек, приемный покой, зона диагностики и реанимационный блок. Все укомплектуют самым современным оборудованием: уже формируется запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты, а также штат медперсонала. По словам строителей, госпиталь в Одинцово уже готов на 30%.

«Все работы ведутся параллельно, процессы все оптимизированы с учетом трехсменной круглосуточной работы, обеспечивается срок сдачи данного комплекса 25 апреля», — заявил руководитель строительства Дмитрий Хавронин.

Первый госпиталь обещают сдать в Нижнем Новгороде уже к 20 апреля, следом и остальные: от Калининграда до Камчатки. На весь проект Правительство России выделило почти 9 млрд рублей.