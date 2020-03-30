Сирия новости 30 марта 22.30: нападение боевиков в Даръа, ХТШ устраняет идейных противников в Идлибе

Сирия, 30 марта. «Спящие ячейки» боевиков совершили вылазку в Даръа. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» устраняют конкурентов в Идлибе. В Алеппо протурецкие боевики обезвредили два СВУ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): разминировала два автомобиля в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в убийстве нескольких человек в Идлибе.

«Силы освобождения Африна»: заминировали два автомобиля на подконтрольных протурецким группировкам территориях на севере Алеппо.

Международная коалиция: вывела свои подразделения из провинции Найнава и передала военную базу ВС Ирака.

Провинция Алеппо

Медиаактивисты распространяют видео нападения боевиков «Ахрар аш-Шаркыи» на госпиталь в городе Аль-Баб. Как указывает Telegram-канал Directorate 4, нападение было совершено 27 марта, боевики штурмом взяли госпиталь, взяв в заложников несколько человек из медицинского персонала и угрожали оружием, находящимся там сотрудникам сил внутренней безопасности «Сирийской национальной армии». Позднее беспорядки перетекли на улицу, где в завязавшейся перестрелке был застрелен глава внешней разведки «Ахрар аш-Шаркыи», что в дальнейшем повлекло междоусобный конфликт, где обе стороны понесли потери.

В городе Джераблус «Сирийская национальная армия» обнаружила два установленных в автомобилях самодельных взрывных устройств. Как сообщает агентство Masar Press Net, боевики оцепили район и подорвали оба СВУ, избежав жертв среди мирного населения. В установке подозревают «Освободительные силы Африна», которые совершают вылазки в зоны контроля ВС Турции и союзных сил с целью организации диверсий.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает об очередном нападении спящих ячеек боевиков в Даръа. Группа неизвестных с автоматами напала на мирного жителя в поселении Аль-Харрак. Мужчина скончался на месте. В этом же районе был обстрелян блокпост Сирийской Арабской Армии в районе Шахин. О жертвах пока не сообщалось. По данным SOHR, общее количество нападений боевиков с июня 2019 года выросло до 377, 225 человек были ранены и убиты. Среди них – 47 мирные жители, в том числе пять женщин и четверо детей. Военные аналитики предполагают, что за серией нападений стоят боевики из бывшего состава «Южного фронта», которые пошли на примирение с Дамаском в 2018, однако наиболее настроенные ячейки продолжают антиправительственную деятельность на юге страны, получая поддержку от сил международной коалиции, которые дислоцируются на военной базе «Ат-Танф» на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Идлиб

По информации местных источников SOHR, несколько неопознанных тел были обнаружены в северо-западной части города Идлиб. Так как город находится под контролем вооруженных группировок, не исключено, что убитые стали жертвами междоусобной разборки. Ранее в столице был застрелен член «Фронта освобождения Серакиба». Группа неизвестных попыталась похитить его на улице, когда он садился в автомобиль, на что он оказал нападающим сопротивление и сумел скрыться в переулках. 18 марта при похожих обстоятельствах была совершена попытка покушения на боевика «Сирийской национальной Армии» — Абу Тоу, ему также удалось выжить. Обе попытки покушения приписывают террористам «Хайят Тахрир аш-Шам», которые стремятся укрепить свое влияние в Идлибе. Террористы также устраивают показательные уличные казни гражданских для устрашения горожан.

Ирак

Возглавляемая США международная коалиция передала свой штаб в провинции Найнава вооружённым силам Ирака. Об этом сообщает иракский новостной портал Baghdad Al Youm. Вместе с этим военные США ускорили обустройство базы под городом Эрбиль в Иракском Курдистане. Днем ранее войска США передали авиабазу К1 и оборудование общей стоимостью в один миллион долларов Ираку. Американские войска начали передислокацию после того как 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск со своей территории. Отметим, что Багдад был спровоцирован действиями США, которые грубо нарушили норму международного права, когда 3 января нанесли ракетный удар в аэропорте столицы, где находился конвой ВС Ирака и сил специального назначения «Кудс». В результате атаки погибли генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Ирак расценил действия Штатов как атаку на суверенитет страны.