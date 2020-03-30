Ученые установили, как далеко летят капли жидкости при чихании

Бостон, 30 марта. Американские ученые обнаружили, что капли жидкости во время чихания образуют облако на расстоянии почти 8 метров от чихнувшего.

Исследователи из Массачусетского технологического института проанализировали дальность полета капель жидкости при чихании. Результаты исследования были размещены в журнале медицинской ассоциации США. Выяснилось, что перед тем как осесть на землю, воздушно-капельное облако преодолевает почти 8 метров. Также ученые пришли к выводу, что капли могут сохраняться в воздухе дольше, чем считалось ранее. В зависимости от уровня влажности воздуха капли могут задерживаться до нескольких минут.

Ученые использовали в исследовании рапидную камеру, которая может снимать до 2 тыс. кадров в секунду. С ее помощью медики запечатлели процесс распространения капель после чихания. Отмечается, что полученная информация может быть полезной в установлении мер профилактики коронавируса, а также других вирусных заболеваний.

Ранее RT сообщало, что в России при содействии специалистов Российской академии наук (РАН) разработаны 3 препарата, которые потенциально могут использоваться для лечения коронавируса. Как отмечают ученые, китайские специалисты заинтересовались их препаратом триазавирин.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.