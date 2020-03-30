Жена подхватившего пневмонию Игоря Николаева рассказала о его состоянии

Москва, 30 марта. Певец Игорь Николаев, попавший в госпиталь в Коммунарке с пневмонией, идет на поправку, температура уже спадает, рассказала его супруга Юлия Проскурякова.

Пять дней назад 60-летний Николаев оказался в больнице в Коммунарке с предварительным диагнозом «долевая пневмония» и подозрением на коронавирус. Дело в том, что 13 марта музыкант побывал на дне рождении сестры Игоря Крутого, где присутствовал Лев Лещенко, у которого COVID-19 уже подтвержден.

Позднее стало известно, что тест Николаева на коронавирус показал отрицательный результат. Обрадованный артист опубликовал результаты в социальной сети Instagram.

Проскурякова, узнав эту новость, расплакалась от радости, сообщила она KP.RU.

«Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7. Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!» — сообщила супруга артиста.

В больницу Юлию не пускают. Но, по ее словам, они постоянно на связи с мужем. Он благодарен врачам и отмечает, что условия в Коммунарке на высоте.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, режим самоизоляции обязаны выполнять все жители Москвы, передавал RT. Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

Согласно последним данным, передает «Газета.ру», во всем мире коронавирусом заражены 753 367 человек, скончались — 36 273. В России диагноз подтвержден у 1 837 пациентов, 12 человек умерли, 66 — уже вылечились.