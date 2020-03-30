МИД РФ прокомментировал выборы и референдум в Гвинее

Москва, 30 марта. Голосование на конституционном референдуме и парламентских выборах состоялось 22 марта в Гвинее. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, голосование прошло организованно, однако не обошлось без провокаций, которые привели к человеческим жертвам. Захарова подчеркнула, что российская сторона надеется на успешное завершение процедуры подсчета голосов, что позволит определить будущее Гвинейской Республики.

«Мы исходим из того, что решение по составу высшего законодательного органа и конституционным изменениям является сугубо внутренним делом гвинейского государства и в этой связи рассматриваем попытки внешнего вмешательства в электоральный процесс в Гвинейской Республике как неприемлемые», — пояснила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва призывает все политические силы Гвинеи проявить сдержанность и готовность к компромиссам, что будет способствовать установлению мира и стабильности в республике.

Напомним, парламентские выборы в Гвинее, дата которых несколько раз переносилась, участвовали кандидаты от 43 партий. Часть оппозиции бойкотировала выборы в Национальную ассамблею, который состоит из 114 депутатов. В предыдущем составе парламента большинство имела партия «Объединение гвинейского народа», которую возглавляет действующий глава государства Альфа Конде.

Именно он стал инициатором второго голосования — референдума по новой конституции. Однако оппозиция использовала данную инициативу для организации протестов.

Представители оппозиции утверждают, что новая конституция якобы позволит Конде переизбраться на третий срок. Действующая конституция ограничивает право нахождения на посту президента двумя сроками. В вынесенной на референдум новой редакции конституции эта норма сохранена - максимум два срока по семь лет.

При этом лидеры западных стран неоднократно высказывались против референдума в Гвинее, что является вмешательством во внутренние дела государства. Кроме того, власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против политиков Гвинеи, которые поддерживали проведение выборов и референдума. Руководство ЕС угрожает запретить им въезд в страны еврозоны и заморозить их экономические активы.

Кроме того, стоит обратить внимание на реакцию западных стран на прошедшие выборы и референдум. Так, министерство иностранных дел Франции назвало выборы в Гвинее «незаслуживающими доверия». Аналогичную точку зрения выразил МИД Германии.

При этом глава миссии наблюдателей от гражданского общества Африки Сайду Компаоре, а также глава миссии Панафриканского консорциума по взаимодействию гражданского общества и африканской диаспоры Филипп Яо Менса, которые присутствовали на избирательных участках Гвинее в день выборов, назвали удовлетворительным процесс голосования.

Однако заявления МИД Франции и Германии были с воодушевлением восприняты представителями оппозиции и членами партии «Национальный фронт защиты Конституции» (FNDC). Кроме того, оппозиция использовала заявления МИД Германии и Франции для организации беспорядков в Гвинее.

Оппозиция Гвинее попыталась помешать проведению выборов и референдума, устроив демонстрации в день голосования. Благодаря вмешательству полиции граждане Гвинее смогли попасть на избирательные участки, однако случаи столкновения сторонников оппозиции с полицией были не единичными. При этом представители FNDC призывали гвинейцев выходить на демонстрации 23 и 24 марта, после чего беспорядки продолжились.

27 марта Национальная независимая избирательная комиссия (CENI) объявила предварительные итоги референдума, согласно которым 91,59% избирателей поддержали изменение конституции Гвинеи. В свою очередь оппозиция не признает результаты выборов, пытаясь организовать новые митинги.