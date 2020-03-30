Двух московских муниципалов поймали на «секретных тренингах» Ходорковского

Москва, 30 марта. Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, который, по его собственным словам, стремится ослабить государственность РФ, устраивает секретные тренинги за рубежом, где российские либералы учатся подрывной деятельности. Об этом рассказали журналисты телеканала НТВ в своем расследование «Мутный ход».

Для «борцов с режимом» подготовлены самые комфортные условия. Близким к олигарху активистам не нужно платить за проживание на территории иностранного государства, где проходит тренинг, а лекции читают американские политтехнологи.

Среди посетителей тренингов оказались московские муниципальные депутаты Татьяна Касимова и Дмитрий Мартыненко. Как сообщает НТВ, оба народных избранника по странному совпадению в одно и то же время оказались на Кипре, где в это время проходили оплаченные Ходорковским «подготовительные курсы».

Оба мундепа имеют отношение к «Открытой России» Ходорковского (организация признана нежелательной в РФ). Касимова пыталась завербовать независимых кандидатов, обещая им вознаграждение от «Открытой России», а Мартыненко выступал на одном из мероприятий организации.

