Трамп и Путин договорились совместно бороться с коронавирусом

Вашингтон, 30 марта. Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также меры по оживлению мировой экономики. Как сообщает пресс-служба Белого дома, оба мировых лидера договорились о тесной работе по линии G20.

Трамп и Путин отметили важность совместной работы для борьбы с пандемией коронавируса и оживления мировой экономики после ее окончания. Также лидеры затронули ситуацию на нефтяном рынке. Они договорились продолжать личные контакты в дальнейшем.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии, передавала «Газета.ру». Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса. В настоящее время количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 722 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 34 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.